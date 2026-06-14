Wie bei Trump: Bald Käfigkämpfe vor der Hofburg?

Donald Trump feiert seinen „80er“ heute Nacht mit Käfigkämpfen vor dem Weißen Haus. Kumpel Dana White darf mit seiner „Freedom 250“-Gala, angelehnt an 250 Jahre US-Unabhängigkeit, eine Show abziehen. Österreichs MMA-Pionier Gerhard Ettl weiß, wie der UFC-Chef tickt – und ob bald auch Cagefights vor der Hofburg steigen.