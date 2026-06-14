„Team Vorarlberg“ triumphiert auf allen Linien

Im Vorjahr gewann der Italiener Alexander Konychev für das „Team Vorarlberg“ die Tour of Malopolska. Und auch heuer war die Ländle-Equipe in Polen nicht zu schlagen. So gewann man drei Etappen, die Gesamtwertung, holte das Punktetrikot und die Teamwertung.
Ein wahres Feuerwerk brannte das „Team Vorarlberg“ am Schlusstag der „Tour of Malopolska“ ab! Colin Stüssi holte sich auf der dritten Etappe über 153 Kilometer mit Bergankunft am 1151 Meter hohen Przehyba den Tagessieg im Alleingang, 21 Sekunden vor Riccardo Zoidl.
Damit schnappte sich der Schweizer auch den Sieg in der Gesamtwertung, wo er am Ende 44 Sekunden Vorsprung auf den Tschechen Alberto Monti. Giacomo Ballabio (It) sicherte zudem das Punktetrikot für die Rankler Continental-Équipe, die auch die Teamwertung holte.
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