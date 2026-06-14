Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stüssi Gesamtsieger

„Team Vorarlberg“ triumphiert auf allen Linien

Sport-Mix
14.06.2026 16:32
Colin Stüssi (M.) triumphierte bei der Tour of Malopolska.
Colin Stüssi (M.) triumphierte bei der Tour of Malopolska.(Bild: Team Vorarlberg)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Im Vorjahr gewann der Italiener Alexander Konychev für das „Team Vorarlberg“ die Tour of Malopolska. Und auch heuer war die Ländle-Equipe in Polen nicht zu schlagen. So gewann man drei Etappen, die Gesamtwertung, holte das Punktetrikot und die Teamwertung.

0 Kommentare

Ein wahres Feuerwerk brannte das „Team Vorarlberg“ am Schlusstag der „Tour of Malopolska“ ab! Colin Stüssi holte sich auf der dritten Etappe über 153 Kilometer mit Bergankunft am 1151 Meter hohen Przehyba den Tagessieg im Alleingang, 21 Sekunden vor Riccardo Zoidl.

Die Vorarlberger durften auch über den Gewinn der Mannschaftswertung jubeln.
Die Vorarlberger durften auch über den Gewinn der Mannschaftswertung jubeln.(Bild: Team Vorarlberg)
Der Italiener Giacomo Ballabio schnappte sich das Punktetrikot.
Der Italiener Giacomo Ballabio schnappte sich das Punktetrikot.(Bild: Team Vorarlberg)

Damit schnappte sich der Schweizer auch den Sieg in der Gesamtwertung, wo er am Ende 44 Sekunden Vorsprung auf den Tschechen Alberto Monti. Giacomo Ballabio (It) sicherte zudem das Punktetrikot für die Rankler Continental-Équipe, die auch die Teamwertung holte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
14.06.2026 16:32
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
212.874 mal gelesen
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Oberösterreich
Lehrer (29) tötet an Mittelschule Ex-Freundin
123.740 mal gelesen
In der Bibliothek der Mittelschule in Taufkirchen an der Pram (im Bild ein Ermittler) wurde eine ...
Oberösterreich
Mord an Lehrerin (28): Wende bei Ermittlungen
97.552 mal gelesen
Der Tatort: Die Bibliothek in der Mittelschule
Außenpolitik
Neuer Russen-Aufmarsch entlang der NATO-Grenze
1390 mal kommentiert
Die russischen Kapazitäten entlang der NATO-Ostflanke werden aktuell vervielfacht.
Kolumnen
Stocker und Babler haben jedes Vertrauen verspielt
1088 mal kommentiert
Wer vertraut dem Kanzler und dem Vizekanzler nach dem ORF-Schauspiel noch?
Innenpolitik
Meinl-Reisinger verteidigt Budget: „Großer Wurf“
552 mal kommentiert
Außenministerin und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger
Mehr Sport-Mix
Stüssi Gesamtsieger
„Team Vorarlberg“ triumphiert auf allen Linien
Sport Tv Logo
Steirer kennt UFC-Boss
Wie bei Trump: Bald Käfigkämpfe vor der Hofburg?
Krone Plus Logo
Kids sind größte Fans
Ironman am Vatertag: „Leben ist kein Ego-Trip!“
Aschenbrenner Sechster
Ironman: Ceccarelli triumphiert in Klagenfurt
Tennis, Golf & die WM
Melzer: „Viertelfinale! Und Weltmeister Portugal“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf