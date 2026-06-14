Blutige Unfallbilanz: Jüngstes Opfer war erst 18

Am späten Samstagabend zwischen Lindabrunn und Aigen in Niederösterreich krachten zwei Autos frontal zusammen. Eines davon begann zu brennen – darin saßen ein 18-jähriger Lenker und vier weitere Personen. Im zweiten Auto befanden sich ein 67-Jähriger und zwei Frauen. Sie wurden leicht verletzt ins Spital gebracht, wie auch ein Schwerverletzter aus dem Auto des 18-Jährigen. Für den Lenker selbst kam leider jede Hilfe zu spät, er starb noch im Fahrzeug. Gleich drei Freiwillige Feuerwehren und drei Notarztteams wurden zum Unfallort geschickt, auch ein Notarzthubschrauber war im Einsatz.