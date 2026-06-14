„Wir müssen dort hingehen, wo die Menschen sind“

Im Sommer dirigiert Markus Poschner das Bruckner Orchester unterm Traunstein; im Herbst beginnt seine letzte „Linzer Saison“, bevor er nach Salt Lake City wechselt. Im Gespräch mit der „Krone“ spricht er über einen Meilenstein für die Musik Bruckners und beleuchtet das Wiener RSO – hier steht Poschner ebenfalls ab Herbst am Pult.