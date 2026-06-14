In der aktuellen Ausgabe von „Wiener Wissen“ analysieren Bestsellerautor Marc Elsberg und der Sicherheitspolitische Berater Thomas Starlinger die Gründe, weshalb sich Gesellschaften so schwer tun, sich auf angekündigte Katastrophen wie den Klimawandel oder die KI-Abhängigkeit ernsthaft vorzubereiten. Denn das Wissen dazu wäre da, die Vorbereitung aber nicht. Starlinger: „Wir haben keine Kultur des strategischen Denkens, was in der Zukunft passieren kann. Wir schauen viel lieber in den Rückspiegel.“

Elsberg: „Wir sind in Netzen von Abhängigkeiten verstrickt. Was im Augenblick etwa in Sachen KI passiert, ist ein Gang ins Desaster. Es ist eine Bündelung von Macht in ganz wenigen Händen.“ Starlinger, beipflichtend: „Selbst die klügsten KI-Ingenieure wissen nicht mehr, was in den Black-Boxen abgeht.“ Starlinger, der ja als ehemaliger Verteidigungsminister die systembeharrende Eigenschaft von Regierungen gut kennt, auf die Frage, ob Regierungen und die Gesellschaft bereit sind, ihr eigenes Verhalten zu ändern und Abhängigkeiten zu durchbrechen: „Wir sind auf dem richtigen Weg. Aber wir müssen aufs Gaspedal drücken.“