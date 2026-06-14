Warum Konflikte zwischen Generationen entstehen

Boomer gegen Gen Z – ein vermeintlicher Konflikt, der emotional diskutiert wird. Die einen gelten als leistungsorientiert und pflichtbewusst, die anderen als zu sensibel. Doch stimmt das überhaupt? Viele Experten vergleichen Generationen-Klischees inzwischen sogar mit Sternzeichen oder Horoskopen.
Richards Großvater kämpfte im Zweiten Weltkrieg und kehrte traumatisiert zurück nach Hause. Die seelischen Narben ließen ihn seiner Familie gegenüber gefühlskalt, hart und streng auftreten. Die drei Kinder – darunter auch Richards Mutter – litten unter dem rauen Familienklima, verhielten sich stark angepasst und achteten ständig darauf, den Erwartungen der Eltern gerecht zu werden, um negative Konsequenzen zu vermeiden.
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