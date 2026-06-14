Warum Konflikte zwischen Generationen entstehen

Richards Großvater kämpfte im Zweiten Weltkrieg und kehrte traumatisiert zurück nach Hause. Die seelischen Narben ließen ihn seiner Familie gegenüber gefühlskalt, hart und streng auftreten. Die drei Kinder – darunter auch Richards Mutter – litten unter dem rauen Familienklima, verhielten sich stark angepasst und achteten ständig darauf, den Erwartungen der Eltern gerecht zu werden, um negative Konsequenzen zu vermeiden.