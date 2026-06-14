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Boomer vs. GenZ

Warum Konflikte zwischen Generationen entstehen

Leben
14.06.2026 12:00
Nicht immer herrscht Harmonie, wenn Generationen aufeinander treffen.
Nicht immer herrscht Harmonie, wenn Generationen aufeinander treffen.(Bild: chokniti - stock.adobe.com)
Porträt von Denise Zöhrer
Von Denise Zöhrer

Boomer gegen Gen Z – ein vermeintlicher Konflikt, der emotional diskutiert wird. Die einen gelten als leistungsorientiert und pflichtbewusst, die anderen als zu sensibel. Doch stimmt das überhaupt? Viele Experten vergleichen Generationen-Klischees inzwischen sogar mit Sternzeichen oder Horoskopen.

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Richards Großvater kämpfte im Zweiten Weltkrieg und kehrte traumatisiert zurück nach Hause. Die seelischen Narben ließen ihn seiner Familie gegenüber gefühlskalt, hart und streng auftreten. Die drei Kinder – darunter auch Richards Mutter – litten unter dem rauen Familienklima, verhielten sich stark angepasst und achteten ständig darauf, den Erwartungen der Eltern gerecht zu werden, um negative Konsequenzen zu vermeiden.

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