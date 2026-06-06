„Ist Meniskus-OP auch mit Kreuzstich möglich?“

Das Taubheitsgefühl in den Beinen hält, je nach gewähltem Betäubungsmittel und Dosis, bis zu 1,5 Stunden an. Eine Vollnarkose ist grundsätzlich auch bei Patienten mit Herz- oder Lungenproblemen möglich. Sehr wichtig ist in dem Fall ein zeitgerechter Termin in unserer Präanästhesie-Ambulanz, um bereits vor der Operation geeignete Maßnahmen zur Optimierung der Narkoseverträglichkeit einleiten zu können.