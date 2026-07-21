Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wiener Studie zeigt:

Gift von Kegelschnecke hilft gegen Entzündungen

Wissen
21.07.2026 16:53
Das Gift von Kegelschnecken kann entzündungsbedingte Schmerzen lindern (Symbolbild).
Das Gift von Kegelschnecken kann entzündungsbedingte Schmerzen lindern (Symbolbild).(Bild: stock.adobe.com/Adventuring Dave)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Kegelschnecken setzen Gift zum Beutefang und zur Feindabwehr ein. Ein Wiener Forschungsteam hat jetzt festgestellt, dass eine Verbindung aus dem Gift auch entzündungsbedingte Schmerzen lindern kann. Das macht das Peptid zu einem Ansatz, um neue Wirkstoffe zu entwickeln.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Seit Jahrzehnten werden die Giftcocktails der rund 750 Arten umfassenden Gattung der Kegelschnecken bereits untersucht. Nun könnte es einen neuen Zugang bei der Entwicklung von Schmerzmitteln geben. Ein typisches Gift dieser Tiere enthält hundert bis tausend bioaktive Substanzen, die über eine Art Harpune in die Beute injiziert werden. Diese Verbindungen können auch auf das menschliche Nervensystem wirken, wobei sie an Rezeptoren andocken, die wichtig für die Schmerzreizleitung sind. Das macht sie als Alternative zu Opioiden interessant, da diese starke Nebenwirkungen haben können. Ein Medikament, das aus einem sogenannten Peptid entwickelt wurde, wird heute bereits zur Behandlung chronischer Schmerzen eingesetzt.

Das Team rund um Harald Sitte vom Zentrum für Physiologie und Pharmakologie der Medizinischen Universität Wien hat sich jetzt im Detail angesehen, wie das Peptid „AoIA“ aus dem Gift der Kegelschnecke „Conus araneosus“ im Detail wirkt. Festgestellt wurde, dass die Verbindung den Noradrenalin-Transporter gezielt hemmt und dadurch körpereigene schmerzhemmende Mechanismen unterstützt. Die eng verwandten Transportproteine für Serotonin und Dopamin werden nicht beeinflusst. Das mache das Peptid zu einem vielversprechenden Ansatz, hieß es.

Lesen Sie auch:
Ein schleimiger Störenfried raubte den Bewohnern eines Hauses in Schwabach den Schlaf.
Schleimiger Täter
Bayern: Nacktschnecke verübt fiesen Klingelstreich
22.08.2025
Spezielle Therapieform
Schmerzen: Kohlensäure kann auch heilsam sein
01.06.2025

Einfache Verabreichung möglich
Zudem wurde ein weiterer entscheidender Vorteil erkannt: Im Vergleich zu dem vor 25 Jahren entdeckten Peptid „MrIA“ aus derselben Familie der Chi-Conotoxine, das direkt in die Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit verabreicht werden muss, konnte „AoIA“ im Tiermodell per Injektion unter die Haut verabreicht werden. Die Bewegungskoordination der Tiere wurde dabei nicht beeinträchtigt.

Die Studie wurde im Fachjournal „Nature Structural and Molecular Biology“ veröffentlicht. Bis zu einem möglichen Einsatz in Schmerzmitteln seien allerdings noch weitere präklinische und klinische Untersuchungen nötig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wissen
21.07.2026 16:53
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schwarmintelligenz
Tausende Ameisen bilden lebende Brücke über Bach
Zeitraffer-Aufnahmen
ESA-Astronautin filmt tanzende Nordlichter
NASA-Daten zeigen:
Asteroid Donaldjohanson torkelt um die Sonne
Dongheui Lee und Christian Ott von der Technischen Universität Wien beantworten im Gespräch mit ...
Krone Plus Logo
TU-Professoren im Talk
Wie es im Wettlauf um KI & Robotik um Europa steht
In den Laboratorien der Technischen Universität Wien lernen Roboter komplexe Handgriffe: Wir ...
Krone Plus Logo
Im Labor der TU Wien
Putzen, Hämmern, Dart: Wo Roboter zur Schule gehen
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Trump sorgt nach WM-Finale für bizarre Szenen
146.747 mal gelesen
Donald Trump überreichte Rodri den WM-Pokal – und wollte danach (einmal mehr) nicht ...
Oberösterreich
Autolenker ließ sterbenden Biker einfach liegen
146.634 mal gelesen
Symbolbild
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
136.976 mal gelesen
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
Wirtschaft
2 Euro! Neues Preisdesaster an unseren Zapfsäulen
938 mal kommentiert
Die Situation im Nahen Osten eskaliert unaufhörlich.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
576 mal kommentiert
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
Innenpolitik
Kammer-Präsidentin legt Ruck jetzt Rücktritt nahe
557 mal kommentiert
Machtprobe zwischen Walter Ruck und Martha Schultz
Mehr Wissen
Wiener Studie zeigt:
Gift von Kegelschnecke hilft gegen Entzündungen
Great Barrier Reef
„Kollaps des Ökosystems“ durch El Niño befürchtet
Neueste Erkenntnisse
Frühchen haben gute Chancen auf erfülltes Leben
Wieder aufgetaucht
770-Kilo-Hai steuert auf US-Urlaubsdomizile zu
Seit Vorjahr unterwegs
Teil von Musks Rakete könnte auf Mond aufschlagen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf