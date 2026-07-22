Hilfe, es juckt und brennt plötzlich „untenrum“

Die Scheide verfügt über ein ausgeklügeltes Selbstreinigungssystem und benötigt meist deutlich weniger Pflege, als viele glauben. Nicht nur, dass der Einsatz von speziellen Hygieneprodukten wie Waschlotionen, Schaumbädern oder Gelen unnötig und obendrein teuer ist, er kann sogar die Entstehung einer Vaginitis fördern. Für eine sichere Vaginalhygiene ist das Abspülen mit Wasser und die Vermeidung von einem konstant feuchten Milieu durchaus ausreichend.