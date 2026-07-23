FK Liepaja gegen Austria Wien ab 17 Uhr LIVE

Rockkonzert verhindert Liepaja-Heimspiel

In Jurmala wird gespielt, da das Stadion im rund 200 km entfernten Liepaja nach einem Rockkonzert derzeit nicht bespielbar ist. Der Austria sollte es egal sein. „Wichtig wird sein, dass wir unseren Plan umsetzen. Wir wollen jetzt einmal die erste gute Leistung bringen“, betonte Kapitän Manfred Fischer. Aus der Riege der Sommerzugänge könnte auch Stürmer Julian Hettwer im Baltikum sein Debüt geben. Im Mittelfeld wurde der Abgang des zu Salzburg gewechselten Abubakr Barry intern aufgefangen. Lee Tae-seok weilt nach den WM-Einsätzen mit Südkorea erst seit dieser Woche wieder in Wien.