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FK Liepaja gegen Austria Wien ab 17 Uhr LIVE

Conference League
23.07.2026 05:00
Austrias Manfred Fischer
Austrias Manfred Fischer(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Hinspiel in der zweiten Conference-League-Qualifikationsrunde: Die Wiener Austria muss bei FK Liepaja ran. Die Partie beginnt um 17 Uhr, wir berichten live (Ticker unten). 

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Hier der Liveticker:

Für die Wiener Austria erfolgt die erste Bewährungsprobe der neuen Saison an der Ostsee. In der zweiten Qualifikationsrunde zur Conference League ist der lettische Klub FK Liepaja der Gegner, das Hinspiel heute wird im Badeort Jurmala nahe Riga über die Bühne gehen. Die Violetten nehmen die Favoritenrolle an. Nach Verletzungsproblemen in der Vorbereitung steht die Paradeabwehr um Aleksandar Dragovic aber noch nicht zur Verfügung.

Den Ex-Teamspieler plagte zuletzt ebenso eine Blessur wie Philipp Wiesinger, Johannes Handl und auch Mittelfeldspieler Philipp Maybach. Im letzten Test gegen den Paksi FC aus Ungarn (4:1) war Dragovic erst ab der 60. Minute dabei. Die Neuzugänge Ibrahim Buhari und Jonas Feddersen spielten neben Lee Kang-hee von Beginn an. „Wir haben uns unterschiedliche Konstellationen anschauen können und auch müssen. Das wird gerade zu Beginn der Pflichtspiele wichtig sein“, meinte Austria-Trainer Stephan Helm.

Rockkonzert verhindert Liepaja-Heimspiel
In Jurmala wird gespielt, da das Stadion im rund 200 km entfernten Liepaja nach einem Rockkonzert derzeit nicht bespielbar ist. Der Austria sollte es egal sein. „Wichtig wird sein, dass wir unseren Plan umsetzen. Wir wollen jetzt einmal die erste gute Leistung bringen“, betonte Kapitän Manfred Fischer. Aus der Riege der Sommerzugänge könnte auch Stürmer Julian Hettwer im Baltikum sein Debüt geben. Im Mittelfeld wurde der Abgang des zu Salzburg gewechselten Abubakr Barry intern aufgefangen. Lee Tae-seok weilt nach den WM-Einsätzen mit Südkorea erst seit dieser Woche wieder in Wien.

Stephan Helm
Stephan Helm(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

Schafft die Austria im Rückspiel am 30. Juli (20.30 Uhr) den Aufstieg, würde in der dritten Quali-Runde entweder AEK Larnaca aus Zypern oder Beitar Jerusalem warten. Vorausblicken will man bei den Wienern jedoch nicht. Coach Helm sah in Liepaja einen Kontrahenten, der fast durchwegs auf Legionäre setzt. Ganz vorne agiert mit dem Nigerianer Ede Oloko ein sehr treffsicherer Akteur. „Es ist schon eine Truppe, die Qualität hat. Trotzdem ist es so, dass ich optimistisch bin, wenn wir unser Spiel auf den Platz bringen“, meinte Helm.

Ex-Austrianer Kapitän bei Letten
Bestens bekannt ist der Austria Liepajas Kapitän. Der Luxemburger Marvin Martins spielte von 2021 bis 2025 für die Favoritner. Der Verteidiger verpasst nach einer Roten Karte im Erstrunden-Duell mit Decic Tuzi aus Montenegro (1:0, 2:1) aber das Hinspiel. Liepaja steht in der lettischen Ganzjahresliga nach 22 Runden auf Platz fünf. Der 2014 gegründete Nachfolgeklub von Metalurgs Liepaja traf 2016 in der Champions-League-Qualifikation auf Salzburg und verlor beide Spiele (0:1, 0:2).

Marvin Martins kickte bei der Austria.
Marvin Martins kickte bei der Austria.(Bild: Mario Urbantschitsch)

„Es ist ein Gegner, den man nicht einschätzen kann, ebenso wie im letzten Jahr Spaeri“, sagte Fischer. Die Georgier schaltete die Austria souverän aus. Helm sah die Letten im Vergleich „deutlich stärker“.

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