Was das Essverhalten der Österreicher beeinflusst

Bewusste Ernährung für Menschen in Österreich wichtig

Für um die 71 Prozent der 1500 Befragten hätte der reflektierte Umgang mit Lebensmitteln einen hohen Stellenwert und rund jeder Fünfte gab an, darauf zu achten, was sie zu sich nehmen. Überhaupt keine Bedeutung habe bewusste Ernährung für ein Prozent. Im Haushalt würden hauptsächlich Frauen auf die Ernährung der anderen Familienmitglieder achten. Das gehe laut Marketagent oft damit einher, wer kocht und die Einkäufe tätigt. Im Alltag bleibt immer seltener Zeit für ausgiebige Mahlzeiten, wodurch sich neue Essroutinen entwickeln würden.