Fischer: „Lasst uns in Ruhe mit dem Blödsinn!“

Hydration Break auch für die Bundesliga? „Bitte nicht! Lasst uns in Ruhe mit dem Blödsinn“, macht Manfred Fischer eine klare Ansage. Der Austria-Kapitän zeigt sich vor dem Auftakt in die neue Bundesliga-Situation aber generell gut gelaunt und hat mit „sportkrone.at“ über seinen Urlaub, die Vorbereitung und Ziele für die neue Spielzeit gesprochen.