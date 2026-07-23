Harte Front: Beim Zivildienst ist Streit in Sicht

Neos knirschen mit den Zähnen

Der Kompromiss schien in Griffweite, für seine Verkündung war sogar schon ein Ort reserviert. Bis zum Sommerministerrat am Montag wollte man sich bei Wehr- und Zivildienst einig werden und das in der Salzburger Schwarzenbergkaserne verkünden. Geklappt hat das – Stand jetzt – wohl nur halb. Laut „Krone“-Infos schwenkten die SPÖ und – wie zu hören ist – gestern „zähneknirschend“ auch die Neos auf die neue Stocker-Formel 6+3 ein. Allerdings nur beim Wehrdienst. An der Zivildienst-Front gibt es bei den Pinken keinen politischen Bewegungsspielraum. „Da kann die ÖVP noch so schwere Geschütze auffahren“, ist zu hören.