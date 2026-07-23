Häuslbauer griffen für Rückzahl-Aktion ins Börsel

Verlängerung der Frist für Bauvereinigungen

Die Rückzahlaktion gilt nicht nur für Häuslbauer: Für Gemeinnützige Bauvereinigungen (GBV) ist es ebenfalls möglich, wenn die Vorteile an die Mieter weitergegeben werden. Der Abschlag beträgt hier je nach Restlaufzeit 15, 25 oder 35 Prozent. Die notwendigen Anträge werden von der jeweiligen GBV für ihre Objekte gestellt. „Erklärtes Ziel ist, für stabile Mietkosten in den kommenden Jahren zu sorgen“, so der Wohnbaulandesrat. Um die Antragstellung für möglichst viele Objekte zu ermöglichen, wurde die Einreichfrist bis 31. August verlängert.