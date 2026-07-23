Dieser Hollywoodstar dreht Actionfilm in Baden

Hollywoodstar freut sich auf Zusammenarbeit mit Fraisl

Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Es handelt sich dabei um Will Roberts, der im Oscar-Film als General George C. Marshall zu sehen war und jetzt in Baden eine der Hauptrollen übernimmt. Und Roberts freut sich auf die Zusammenarbeit mit Fraisl, verbindet die beiden doch schon eine langjährige Freundschaft. „Man arbeitet im Laufe seiner Karriere mit vielen Menschen zusammen. Doch nur wenige begegnen einem mit derselben Leidenschaft und Entschlossenheit, mit der Max seine Ziele verfolgt“, lobt er seinen Schauspielkollegen.