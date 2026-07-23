Dieser Hollywoodstar dreht Actionfilm in Baden

Der „Oppenheimer-General“ Will Roberts dreht in Baden mit starker österreichischer Beteiligung. Auch die Filmmusik zu dem rasanten Thriller stammt von einem heimischen Sänger und Songwriter.
„Meinen Gegenspieler im Film ,KNOCK AT 8‘ wird ein Hollywoodstar aus dem Film ,Oppenheimer’ spielen. Wer, das ist noch streng geheim“, berichtete im März der österreichische Schauspieler und James-Bond-Double Max Fraisl der „Krone“.
Hollywoodstar freut sich auf Zusammenarbeit mit Fraisl
Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Es handelt sich dabei um Will Roberts, der im Oscar-Film als General George C. Marshall zu sehen war und jetzt in Baden eine der Hauptrollen übernimmt. Und Roberts freut sich auf die Zusammenarbeit mit Fraisl, verbindet die beiden doch schon eine langjährige Freundschaft. „Man arbeitet im Laufe seiner Karriere mit vielen Menschen zusammen. Doch nur wenige begegnen einem mit derselben Leidenschaft und Entschlossenheit, mit der Max seine Ziele verfolgt“, lobt er seinen Schauspielkollegen.
Roberts übernimmt dabei die Rolle des Special Agents Malloy und organisiert die Verfolgungsjagd auf Adriana Zartl, Fraisl sowie dessen Kind.
Gedreht wird unter anderem bei der Konditorei DerMann in der Innenstadt. Neben Roberts, Zartl und Fraisl spielen auch Mark Keller („Der Bergdoktor“, „Alarm für Cobra 11“), Dominik Brünnig sowie Martin Oberhauser und Milad Zarey mit.
Auch die Filmmusik steuert ein Österreicher bei – nämlich der Wiener Sänger und Songwriter Leo Aberer.
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