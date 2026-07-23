Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Conference League

FC Santa Coloma gegen SK Rapid ab 19 Uhr LIVE

Conference League
23.07.2026 05:00
Rapid-Kapitän Matthias Seidl
Rapid-Kapitän Matthias Seidl(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Hinspiel in der zweiten Conference-League-Qualifikationsrunde: Rapid muss bei FC Santa Coloma ran. Die Partie beginnt um 19 Uhr, wir berichten live (Ticker unten). 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Hier der Liveticker:

Für Rapid beginnt die neue Pflichtspiel-Saison in Andorra. Die Hütteldorfer treffen heute im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde zur Conference League auf den FC Santa Coloma, der in der Auftaktrunde gegen den walisischen Club Pen-y-Bont mit einem Gesamtscore von 4:0 aufstieg. Bei Rapid ist man gewarnt, weiß aber auch über die eigene Favoritenrolle Bescheid. „Unser Anspruch ist auf jeden Fall, dass wir da drüberkommen“, sagte Kapitän Matthias Seidl.

Lesen Sie auch:
Transfers geplant?
Rapid-Kapitän Seidl: „Im Fußball geht es schnell!“
21.07.2026

Sein Trainer Johannes Hoff Thorup ließ Santa Coloma in beiden Partien gegen die Waliser beobachten und erhielt dabei die Rückmeldung, dass man gegen den Underdog auf der Hut sein müsse. „Das ist eine Mannschaft, die Ballkontrolle haben will und vorne über Geschwindigkeit verfügt“, sagte der Däne.

Johannes Hoff Thorup
Johannes Hoff Thorup(Bild: GEPA)

Der Klub aus dem Kleinstaat zwischen Spanien und Frankreich, der im Vorjahr in der Quali Boruc Banja Luka eliminierte, orientiere sich am spanischen Spielstil. „Die Frage ist, können sie daran auch gegen ein besseres Team – und bei allem Respekt, aber das sind wir – festhalten?“, erklärte Hoff Thorup.

„Fokus liegt ausschließlich auf Santa Coloma“
Das Retourmatch steigt bereits am kommenden Mittwoch in Wien, mit den möglichen Drittrundengegnern Paide Linnameeskond aus Estland oder der FK Zira aus Aserbaidschan beschäftigt sich der Coach noch nicht. „Unser Fokus liegt ausschließlich auf Santa Coloma.“ Der Rapid-Gegner belegte in Andorras Liga in der Vorsaison nur Endrang vier, rutschte aber noch auf einen Europacup-Platz, weil die UEFA dem Zweiten UE Santa Coloma und dem Dritten Ranger‘s aus finanziellen Gründen die Spielgenehmigung für diese Europacupsaison verwehrte.

Zweimal Kunstrasen
Die Partie steigt im 3300 Fans fassenden Estadi Nacional in Andorra la Vella, 350 Rapid-Fans werden vor Ort dabei sein. Gespielt wird auf Kunstrasen – ebenso wie im zweiten Saison-Pflichtspiel der Hütteldorfer am Sonntag in der ersten ÖFB-Cup-Runde auswärts gegen Wienerberg.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Conference League
23.07.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
142.467 mal gelesen
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Abrechnung nach Finale: „Fußball 1, Verbrecher 0“
126.595 mal gelesen
Während ganz Spanien feiert, vergießt Lionel Messi (re.) nach dem WM-Finale bittere Tränen.
Salzburg
Badegäste klagen nach Schwimmen über Übelkeit
117.712 mal gelesen
Der Almkanal in Salzburg wurde vom Geheimtipp zum Naherholungs-Hotspot.
Innenpolitik
Van der Bellen: „Ich mach’ da nicht mit“
1785 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen warnt in Bregenz davor, es sich zu bequem zu machen.
Steiermark
Lkw fährt mit NS-Parole durch die Steiermark
1446 mal kommentiert
Mit einem Spruch, der im Nationalsozialismus die Mordopfer in den Konzentrationslagern ...
Innenpolitik
„Kenne ihn anders“: Ludwig stärkt Ruck den Rücken
714 mal kommentiert
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ, re.) rechnet nicht mit einem Rückzug des Wiener ...
Mehr Conference League
Conference League
FC Santa Coloma gegen SK Rapid ab 19 Uhr LIVE
Conference League
FK Liepaja gegen Austria Wien ab 17 Uhr LIVE
Sport Tv Logo
Conference League
Rapids Europacup-Duell in Andorra wird speziell
Sport Tv Logo
Austrias Kapitän
Fischer: „Sonst wären wir bereits zerbrochen“
Europacup-Start
Hier sehen Sie Rapid und Austria live im TV

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf