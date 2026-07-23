FC Santa Coloma gegen SK Rapid ab 19 Uhr LIVE

Hinspiel in der zweiten Conference-League-Qualifikationsrunde: Rapid muss bei FC Santa Coloma ran. Die Partie beginnt um 19 Uhr, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Für Rapid beginnt die neue Pflichtspiel-Saison in Andorra. Die Hütteldorfer treffen heute im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde zur Conference League auf den FC Santa Coloma, der in der Auftaktrunde gegen den walisischen Club Pen-y-Bont mit einem Gesamtscore von 4:0 aufstieg. Bei Rapid ist man gewarnt, weiß aber auch über die eigene Favoritenrolle Bescheid. „Unser Anspruch ist auf jeden Fall, dass wir da drüberkommen“, sagte Kapitän Matthias Seidl.
Sein Trainer Johannes Hoff Thorup ließ Santa Coloma in beiden Partien gegen die Waliser beobachten und erhielt dabei die Rückmeldung, dass man gegen den Underdog auf der Hut sein müsse. „Das ist eine Mannschaft, die Ballkontrolle haben will und vorne über Geschwindigkeit verfügt“, sagte der Däne.
Der Klub aus dem Kleinstaat zwischen Spanien und Frankreich, der im Vorjahr in der Quali Boruc Banja Luka eliminierte, orientiere sich am spanischen Spielstil. „Die Frage ist, können sie daran auch gegen ein besseres Team – und bei allem Respekt, aber das sind wir – festhalten?“, erklärte Hoff Thorup.
„Fokus liegt ausschließlich auf Santa Coloma“
Das Retourmatch steigt bereits am kommenden Mittwoch in Wien, mit den möglichen Drittrundengegnern Paide Linnameeskond aus Estland oder der FK Zira aus Aserbaidschan beschäftigt sich der Coach noch nicht. „Unser Fokus liegt ausschließlich auf Santa Coloma.“ Der Rapid-Gegner belegte in Andorras Liga in der Vorsaison nur Endrang vier, rutschte aber noch auf einen Europacup-Platz, weil die UEFA dem Zweiten UE Santa Coloma und dem Dritten Ranger‘s aus finanziellen Gründen die Spielgenehmigung für diese Europacupsaison verwehrte.
Zweimal Kunstrasen
Die Partie steigt im 3300 Fans fassenden Estadi Nacional in Andorra la Vella, 350 Rapid-Fans werden vor Ort dabei sein. Gespielt wird auf Kunstrasen – ebenso wie im zweiten Saison-Pflichtspiel der Hütteldorfer am Sonntag in der ersten ÖFB-Cup-Runde auswärts gegen Wienerberg.
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