FC Santa Coloma gegen SK Rapid ab 19 Uhr LIVE

„Fokus liegt ausschließlich auf Santa Coloma“

Das Retourmatch steigt bereits am kommenden Mittwoch in Wien, mit den möglichen Drittrundengegnern Paide Linnameeskond aus Estland oder der FK Zira aus Aserbaidschan beschäftigt sich der Coach noch nicht. „Unser Fokus liegt ausschließlich auf Santa Coloma.“ Der Rapid-Gegner belegte in Andorras Liga in der Vorsaison nur Endrang vier, rutschte aber noch auf einen Europacup-Platz, weil die UEFA dem Zweiten UE Santa Coloma und dem Dritten Ranger‘s aus finanziellen Gründen die Spielgenehmigung für diese Europacupsaison verwehrte.