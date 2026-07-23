So hält der Adel bald wieder Einzug in Salzburg

Verstößt die Stadt Salzburg gegen die Verfassung? Noch heuer werden weitere NS-belastete Straßennamen umbenannt. Dabei wird allerdings auch auf einen Adelstitel zurückgegriffen. Bei Helene Taussig, die Josef Thorak ablösen wird, ist auch ein „von“ dabei.
Nicht zur Ruhe kommen die Diskussionen rund um NS-belastete Straßennamen in der Stadt Salzburg. Während nach einer ersten Umbenennung fehlende Finanzen die Vorhaben verzögerten – die „Krone“ berichtete – gibt es nun für fünf neue Namen ein Datum. Den Auftakt macht am 1. Dezember Malerin und Grafikerin Helene Taussig. Sie ersetzt Hitlers Lieblingsbildhauer Josef Thorak. Taussig soll aber als „Helene-von-Taussig“ ins Straßenbild einziehen.
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