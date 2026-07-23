Experte: „Ein Schlag ins Gesicht der NS-Opfer“

„Arbeit macht frei“: Dieser verhöhnende Satz stand nicht nur auf Eingangstoren zu nationalsozialistischen Konzentrationslagern, in denen Millionen Menschen ermordet wurden, sondern auch am Seitenfenster eines Lkw aus der Südsteiermark. Am Montag wurde er in Graz fotografiert und angezeigt, wie die „Krone“ berichtete. Am Dienstag wurde wiederum ein Steirer in Graz wegen Wiederbetätigung (nicht rechtskräftig) verurteilt, weil er Tattoos mit SS-Totenkopf, Rune und Hakenkreuz bei einem Fußballspiel entblößt hatte.