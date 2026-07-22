Miami holt Brasilien-Star, aber die Liga ermittelt

Casemiro bekommt bei Miami einen Vertrag bis Ende 2027 mit einer Option zur Verlängerung bis 2029. Der Brasilianer war mit der „Selecao“ zuletzt bei der WM im Einsatz, Casemiro hält bei 91 Länderspielen. Der Vertrag von Messi, der bei der WM mit Argentinien die Titelverteidigung im Finale gegen Spanien verpasste, bei Inter ist noch bis Ende 2028 gültig.