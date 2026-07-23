Schock bei Alimenten: Nun 50 statt 580 Euro

„Das kann doch nicht sein, dass ich plötzlich so viel weniger Geld bekomme“, Kurt W. (Name geändert) aus Wels versteht die Welt nicht mehr. Kein Wunder, denn seit dem Jahr 2022 hat der 55-jährige Frühpensionist mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Damals wurde er praktisch über Nacht zum Alleinerzieher. Denn die beiden gemeinsamen Kinder wurden der Mutter behördlich abgenommen, weil sie nicht in die Schule geschickt wurden.