Hübsche Rede bleibt Ritual ohne Folgen

Gestern war es wieder so weit: Der Bundespräsident sprach zum Volk. Das ist keine Selbstverständlichkeit und daher als solches schon ein Ereignis.

Alexander Van der Bellen hat sich ja bereits vor einem Weilchen auf die digitalen Inseln TikTok und Instagram zurückgezogen. Über diese Kanäle lässt das Staatsoberhaupt theoretisch die ganze Welt an seinem Leben teilhaben. Also, wenn er etwa zur Fußball-WM an die Eltern in Österreich appelliert, die Kinder länger fernschauen zu lassen. Oder wenn sein „First Dog“ zum „Internationalen Bürohundetag“ gratuliert.

Das ist nett. Jetzt jedoch, zu Beginn der Festspielsaison, werden die alten Mahnungen aus den Schubladen in der Hofburg geholt. In Bregenz war da also vom Bundespräsidenten viel zu hören von Demokratie, Respekt und Freiheit, die verteidigt werden müssen.