Wiener Auslandsbüros: Millionen für Homeoffice

Es gibt viele Jobs, die mit Homeoffice nicht kompatibel sind – Chirurgen werden etwa schwer daheim vom Küchentisch aus schneiden können, Busfahrer können sich Arbeit auch nicht mit nach Hause nehmen. Was aber interessanterweise möglich ist: Bei der Wien Holding International Services GmbH tätig sein, vernetzt in Mittel- und Südosteuropa, und das aus den eigenen vier Wänden, sogar mit Meldeadresse Wien. Gefördert von Millionen an Steuergeld.