Van der Bellen: „Ich mach’ da nicht mit“

Van der Bellen ist kein Lauter, kein Polterer und nur selten ein Mann der klaren Worte („So sind wir nicht!“) – und dennoch geben seine Eröffnungsreden in Bregenz und Salzburg erfahrungsgemäß den Herrschenden im Lande (s)eine Linie vor. So mahnte er etwa den damaligen Kanzler Karl Nehammer indirekt, als der darüber sprach, was in Österreich „normal“ sei – und was nicht. Und auch Herbert Kickl, wenn auch nie namentlich genannt, erfährt zwischen den Zeilen, warum der Bundespräsident ihn nicht für kanzlertauglich hält. So auch heuer in Bregenz.