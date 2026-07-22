US-Prozess gegen Maduro wird erst 2027 geführt

In einer früheren Verhandlung ging es um die Frage, wer die Verteidigungskosten des Ehepaars trägt. Während die Anwältinnen und Anwälte Maduros venezolanische Staatsgelder einsetzen wollten, war die Staatsanwaltschaft dagegen. Das Gericht ließ die Entscheidung zunächst offen. Dem früheren Politiker droht eine lebenslange Haftstrafe. Nach Maduros Festnahme wurde dessen Stellvertreterin Delcy Rodríguez vom Obersten Gericht Venezuelas zur Übergangspräsidentin ernannt. Sie arbeitet mit den USA zusammen und hat dem Weißen Haus beispielsweise die Kontrolle über die Ölexporte ihres Landes ermöglicht.