Prügel-Opfer nimmt Argentiniens Rüpel in Schutz

„Das ist alles Fußball“

Es wäre logisch gewesen, Paredes während eines Spiels auszuschließen. „Aber wie gesagt: Ich denke, das ist alles Fußball und so muss er eben sein.“ Das Disziplinarkomitee der FIFA untersucht den Vorfall, an dem auch andere Argentinier beteiligt waren. Spanien siegte am vergangenen Sonntag im Endspiel von East Rutherford mit 1:0 nach Verlängerung.