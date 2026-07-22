Prügel-Opfer nimmt Argentiniens Rüpel in Schutz

Ausgerechnet Prügel-Opfer Gavi hat den Argentinier Leandro Paredes nach dessen Ausraster nach dem WM-Finale in Schutz genommen. „Ich denke nicht, dass er gesperrt werden sollte“, sagte Spaniens Weltmeister im Podcast „El Partidazo de Cope“.
Der Argentinier hatte nach einem Disput mit Spaniens Eric Garcia auch gegen Gavi ausgeteilt und den Barcelona-Profi zu Boden gestoßen. Die FIFA hat ein Disziplinarverfahren gegen den Mittelfeldspieler eingeleitet. „Ich denke nicht, dass er gesperrt werden sollte“, sagte Gavi im Podcast „El Partidazo de Cope“.
Sicher sei es kein gutes Bild, das für Kinder abgegeben wurde, so der 21-Jährige. „Aber es gibt eine Seite am Fußball, die ein wenig physischer ist, die ein bisschen aggressiver ist.“
„Das ist alles Fußball“
Es wäre logisch gewesen, Paredes während eines Spiels auszuschließen. „Aber wie gesagt: Ich denke, das ist alles Fußball und so muss er eben sein.“ Das Disziplinarkomitee der FIFA untersucht den Vorfall, an dem auch andere Argentinier beteiligt waren. Spanien siegte am vergangenen Sonntag im Endspiel von East Rutherford mit 1:0 nach Verlängerung.
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