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„Habe Auge und Schmäh“

Comeback! Schiri pfeift mit 58 Jahren im ÖFB-Cup

Fußball National
22.07.2026 21:55
Referee Manfred Krassnitzer im Jahr 2013 in seinem bis dahin letzten ÖFB-Cup-Spiel zwischen Ried ...
Referee Manfred Krassnitzer im Jahr 2013 in seinem bis dahin letzten ÖFB-Cup-Spiel zwischen Ried und LASK (2:1 n. V.).(Bild: GEPA)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

13 Saisonen nach seinem Rücktritt: Der Kärntner Schiedsrichter Manfred Krassnitzer pfeift das ÖFB-Cup-Derby zwischen Velden und Austria – mit 58 Jahren! Wie er trainiert, was ihn ausmacht, welches Ziel er im Pokal-Match anstrebt – und welche Meinung er zu den Partien bei der WM hat . . . 

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Unverhofft kommt oft. 2013 hatte Manfred Krassnitzer seine Schiri-Karriere auf höchster Ebene beendet. Jetzt feiert der St. Veiter sein Comeback – mit 58 Jahren.

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