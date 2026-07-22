Comeback! Schiri pfeift mit 58 Jahren im ÖFB-Cup

13 Saisonen nach seinem Rücktritt: Der Kärntner Schiedsrichter Manfred Krassnitzer pfeift das ÖFB-Cup-Derby zwischen Velden und Austria – mit 58 Jahren! Wie er trainiert, was ihn ausmacht, welches Ziel er im Pokal-Match anstrebt – und welche Meinung er zu den Partien bei der WM hat . . .
Unverhofft kommt oft. 2013 hatte Manfred Krassnitzer seine Schiri-Karriere auf höchster Ebene beendet. Jetzt feiert der St. Veiter sein Comeback – mit 58 Jahren.
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