Comeback! Schiri pfeift mit 58 Jahren im ÖFB-Cup

13 Saisonen nach seinem Rücktritt: Der Kärntner Schiedsrichter Manfred Krassnitzer pfeift das ÖFB-Cup-Derby zwischen Velden und Austria – mit 58 Jahren! Wie er trainiert, was ihn ausmacht, welches Ziel er im Pokal-Match anstrebt – und welche Meinung er zu den Partien bei der WM hat . . .