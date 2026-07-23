Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Blick aufs Wetter

Regen oder Sonne? So startet Ihr Donnerstag

Wetter
23.07.2026 05:00
Der Donnerstag beginnt vielerorts wechselhaft.
Der Donnerstag beginnt vielerorts wechselhaft.(Bild: voynarovskaya - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wolken statt Sommerfeeling: Am Donnerstag zeigt sich das Wetter in ganz Österreich von seiner wechselhaften Seite. Wer früh unterwegs ist, sollte sich auf frische Temperaturen und regional auch auf ein paar Regenschauer einstellen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Donnerstag beginnt in vielen Landesteilen mit dichten Wolken. Vor allem im Norden und Osten kann es schon am Vormittag stellenweise leicht regnen, dazwischen zeigt sich aber auch immer wieder die Sonne.

Gewitter möglich
Im Laufe des Tages lockert es zwar zeitweise auf, gleichzeitig entstehen aber erneut Regenschauer. Im Süden und im Bergland sind vereinzelt auch Gewitter möglich. Dazu weht lebhafter Nordwestwind und die Temperaturen bleiben mit meist 19 bis 25 Grad angenehm, aber eher gedämpft für Ende Juli.

Sehen Sie auf unserer Regenkarte, wie es in Ihrem Bundesland aussieht:

Regenjacke griffbereit halten
Wer am Donnerstag länger draußen unterwegs ist, sollte deshalb sowohl die Sonnenbrille als auch eine leichte Regenjacke griffbereit haben. Denn je nach Region kann sich das Wetter im Tagesverlauf rasch ändern.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wetter
23.07.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Von links: ÖVP-Klubchef Ernst Gödl, Vizekanzler Andreas Babler und NEOS-Mediensprecherin Henrike ...
FPÖ, Grüne unzufrieden
So baut die Regierung die Medienförderungen um
Auricelia R. wollte das Baby mit nach Hause nehmen. Dort stand ein bereits komplett ...
Brasilianerin In Haft
Pflegerin wollte Neugeborenes aus Spital entführen
Der deutsche Bahnmitarbeiter, der am Freitagabend aus einem fahrenden Zug gestürzt ist, kämpft ...
Verdächtiger frei
Bahnmitarbeiter nach Sturz außer Lebensgefahr
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
142.467 mal gelesen
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Abrechnung nach Finale: „Fußball 1, Verbrecher 0“
126.595 mal gelesen
Während ganz Spanien feiert, vergießt Lionel Messi (re.) nach dem WM-Finale bittere Tränen.
Salzburg
Badegäste klagen nach Schwimmen über Übelkeit
117.712 mal gelesen
Der Almkanal in Salzburg wurde vom Geheimtipp zum Naherholungs-Hotspot.
Innenpolitik
Van der Bellen: „Ich mach’ da nicht mit“
1785 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen warnt in Bregenz davor, es sich zu bequem zu machen.
Steiermark
Lkw fährt mit NS-Parole durch die Steiermark
1446 mal kommentiert
Mit einem Spruch, der im Nationalsozialismus die Mordopfer in den Konzentrationslagern ...
Innenpolitik
„Kenne ihn anders“: Ludwig stärkt Ruck den Rücken
714 mal kommentiert
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ, re.) rechnet nicht mit einem Rückzug des Wiener ...
Mehr Wetter
Ganz schön frisch
Hier hat es heute Nacht nur noch sechs Grad!
Es bleibt unbeständig
Sonniger Morgen, stürmischer Nachmittag
Dichte Wolken
Regenschauer im Anmarsch: So wird Ihr Abend
Hagel, heftige Böen
In Urlaubsregion braut sich starker Sturm zusammen
Sonne oder Schauer?
Bis zu 27 Grad treffen auf Regen im Bergland
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf