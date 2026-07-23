Regen oder Sonne? So startet Ihr Donnerstag

Gewitter möglich

Im Laufe des Tages lockert es zwar zeitweise auf, gleichzeitig entstehen aber erneut Regenschauer. Im Süden und im Bergland sind vereinzelt auch Gewitter möglich. Dazu weht lebhafter Nordwestwind und die Temperaturen bleiben mit meist 19 bis 25 Grad angenehm, aber eher gedämpft für Ende Juli.