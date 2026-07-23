Regen oder Sonne? So startet Ihr Donnerstag

Wolken statt Sommerfeeling: Am Donnerstag zeigt sich das Wetter in ganz Österreich von seiner wechselhaften Seite. Wer früh unterwegs ist, sollte sich auf frische Temperaturen und regional auch auf ein paar Regenschauer einstellen.
Der Donnerstag beginnt in vielen Landesteilen mit dichten Wolken. Vor allem im Norden und Osten kann es schon am Vormittag stellenweise leicht regnen, dazwischen zeigt sich aber auch immer wieder die Sonne.
Gewitter möglich
Im Laufe des Tages lockert es zwar zeitweise auf, gleichzeitig entstehen aber erneut Regenschauer. Im Süden und im Bergland sind vereinzelt auch Gewitter möglich. Dazu weht lebhafter Nordwestwind und die Temperaturen bleiben mit meist 19 bis 25 Grad angenehm, aber eher gedämpft für Ende Juli.
Sehen Sie auf unserer Regenkarte, wie es in Ihrem Bundesland aussieht:
Regenjacke griffbereit halten
Wer am Donnerstag länger draußen unterwegs ist, sollte deshalb sowohl die Sonnenbrille als auch eine leichte Regenjacke griffbereit haben. Denn je nach Region kann sich das Wetter im Tagesverlauf rasch ändern.
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