Lehre mit Biss: Tierpflege wird fit für Zukunft

Insgesamt 14 Lehrberufe erhalten einen modernen Anstrich – der Fokus liegt auf Qualität, Praxis und Zukunftskompetenz. Die „Krone“ kennt die Details und erhaschte einen tierischen Einblick.
Die Arbeitswelt verändert sich rasant – und mit ihr auch die Lehre. Mit dem neuen Lehrberufspaket modernisiert das Wirtschaftsministerium insgesamt 14 Lehrberufe. Neue Technologien, Digitalisierung und die Energiewende sollen künftig stärker in der Ausbildung verankert werden.
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