EXW-Millionenbetrug: Plötzlich ist wieder Geld da!

Riesenüberraschung rund um den Mega-Coup vom Wörthersee: Denn plötzlich sind Kryptowerte der EXW-Bande aufgetaucht, die sich verkaufen lassen – doch wieviel ist der bisher unentdeckte „Schatz“ der Betrüger wert? Und wer bekommt ihn? Fragen, die das Gericht in Klagenfurt klären musste.