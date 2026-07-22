Ehemaliger Eisbulle wechselt zum Erzrivalen

Bei den Klagenfurtern wird der Kanadier der vierte Neuzugang für die Saison 2026/27. „Als die Möglichkeit auftauchte, zum EC-KAC zu wechseln, fühlte sich das für mich und meine Familie sofort wie etwas sehr gut Passendes an. Ein Klub mit einer so großen Tradition und einer Kultur des Erfolgs ist etwas, dessen Teil ich sehr gerne werden wollte“, wird St. Denis in einer Klubaussendung zitiert.