Ehemaliger Eisbulle wechselt zum Erzrivalen

Von den Eisbullen zum größten Erzrivalen: Travis St. Denis schließt sich dem KAC an. Bei den Salzburger fiel der Kanadier einem großen Umbruch zum Opfer. Mit den Rotjacken will er die Meisterschaft feiern.
Bei den Eisbullen war er der zweitbeste Scorer in der vergangenen Saison. Dennoch fiel er dem Mega-Umbruch der Salzburger in diesem Sommer zum Opfer. Travis St. Denis musste den Klub verlassen und schließt sich jetzt dem größten Erzrivalen an: dem KAC.
Bei den Klagenfurtern wird der Kanadier der vierte Neuzugang für die Saison 2026/27. „Als die Möglichkeit auftauchte, zum EC-KAC zu wechseln, fühlte sich das für mich und meine Familie sofort wie etwas sehr gut Passendes an. Ein Klub mit einer so großen Tradition und einer Kultur des Erfolgs ist etwas, dessen Teil ich sehr gerne werden wollte“, wird St. Denis in einer Klubaussendung zitiert.
In der kommenden Saison prallt er damit auf seinen Ex-Klub und will es den Salzburgern so schwer wie möglich machen. Beide Klubs haben große Ziele. Jenes von St. Denis ist klar: „Zum Ziel setze ich mir den Gewinn der Meisterschaft, das ist, was man sich von solch einem Klub immer erwartet.“
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