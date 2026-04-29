Causa Weißmann: ORF-Mitarbeiter auf den Barrikaden

„Haben uns fassungslos gemacht“

„Kollegen und Kolleginnen aus verschiedenen Abteilungen haben diese Social-Media-Aktion ins Leben gerufen“, erklärt Dieter Bornemann, Vorsitzender des Redakteursbeirats. Hunderte Mitarbeiter nähmen bereits teil, und die Aktion werde „noch weiter wachsen“. Gesammelt werden die Beiträge auf der Website nichtmituns.net. „Die Ereignisse der vergangenen Wochen haben uns fassungslos gemacht. Wir wollen uns nicht für Skandale und Missstände rechtfertigen müssen, mit denen wir nichts zu tun haben“, heißt es dort zum Anlass für den Protest.