Geldwäsche-Richtlinie bringt neues EU-Verfahren

Ihr Ziel ist es, die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit zwischen den EU-Mitgliedstaaten zu erleichtern und zu verhindern, dass Straftäter mildere Rechtssysteme ausnutzen.

Zwei Monate Frist

Angesichts der fehlerhaften Umsetzung der Regelung übermittelt die Kommission Österreich, Deutschland und Frankreich ein förmliches Mahnschreiben. Die Länder haben nun zwei Monate Zeit, um auf die von der Kommission aufgezeigten Mängel zu reagieren und diese zu beheben. Erfolgt keine zufriedenstellende Antwort, kann die Kommission im nächsten Schritt des Vertragsverletzungsverfahrens begründete Stellungnahmen versenden.