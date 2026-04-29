Kampagne gegen geplante Moschee erhitzt Gemüter

Kritik aus dem Mitte-rechts-Lager

Der venezianische Senator Raffaele Speranzon, Spitzenpolitiker der Rechtspartei Fratelli d‘Italia (Brüder Italiens) bedauerte, dass aus seiner Sicht die Kandidaten aus Bangladesch lediglich ihre Gemeinschaft und nicht die Stadt Venedig repräsentieren wollen. „Es entstehen Schwierigkeiten, wenn nur die eigene Unterschiedlichkeit betont wird – mit Bräuchen und Traditionen, die mitunter im Widerspruch zu unserer Kultur und Identität stehen“, argumentierte Speranzon.