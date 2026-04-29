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19-Jährige verhaftet

30 Schildkröten mit Klebeband am Körper fixiert

Ausland
29.04.2026 11:49
Die 19-Jährige aus Taiwan hatte die Schildkröten am Körper fixiert. Ein Tier war bereits ...
Die 19-Jährige aus Taiwan hatte die Schildkröten am Körper fixiert. Ein Tier war bereits verendet.(Bild: Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation )
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein ungewöhnlicher Schmuggelversuch hat am Flughafen von Bangkok für Aufsehen gesorgt: Eine 19-Jährige aus Taiwan hatte Dutzende lebende Schildkröten mit Klebeband an ihrem Körper fixiert. 

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Die Passagierin wollte von Thailand aus zurück in die Heimat – dann aber wurden Sicherheitsbeamte auf ihr auffälliges Verhalten aufmerksam, wie die Zeitung „Bangkok Post“ unter Berufung auf Wildtierinspektoren am Suvarnabhumi Airport berichtete.

Stoffbeutel an Körper geklebt
Bei einer genaueren Untersuchung entdeckten die Einsatzkräfte mehrere Stoffbeutel an ihrem Körper, in denen 30 unter Schutz stehende Indische Sternschildkröten (Geochelone elegans) versteckt waren. Der Handel mit den Tieren ist sehr lukrativ, aber verboten. Nach Angaben der Behörden war eine Schildkröte bereits tot.

Die Sternschildkröten sind wegen ihrer auffälligen Panzerzeichnung beliebt – der Handel mit den ...
Die Sternschildkröten sind wegen ihrer auffälligen Panzerzeichnung beliebt – der Handel mit den geschützten Tieren ist aber verboten.(Bild: Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation )
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Mann wollte Sittiche in Unterhose schmuggeln
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Wegen auffälliger Panzerzeichnung beliebt
Die Tiere wurden sichergestellt, die Frau festgenommen. Medienberichten zufolge soll sie Flugbegleiterin für eine vietnamesische Fluggesellschaft sein. Gegen sie wird nun wegen Verstößen gegen das Artenschutzgesetz ermittelt.

Die Indische Sternschildkröte gilt als gefährdet. Sie ist im internationalen Artenschutzabkommen Cites gelistet und erzielt auf dem Schwarzmarkt hohe Preise. Wegen ihrer auffälligen Panzerzeichnung sind die Tiere im Haustierhandel sehr begehrt, was zu intensiver Wilderei führt. Zusätzlich setzen ihnen Lebensraumverlust durch Landwirtschaft und Besiedlung sowie der Verzehr in einigen Regionen zu.

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