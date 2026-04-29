Die Eishockey-Cracks in Klagenfurt bejubeln

Erwartungen sind hoch

2025 schaffte man nicht nur zum vierten Mal in Folge den Klassenerhalt, man stand auch erstmals seit 31 Jahren wieder im Viertelfinale bei einer WM. Das macht im gesamten rotweißroten Lager Lust auf mehr. Head Coach Roger Bader will im Vorfeld die Erwartungen jedoch dämpfen: „Ich kann verstehen, wenn da und dort die Erwartungshaltung gestiegen ist. Auch wir haben es genossen im Viertelfinale zu stehen und wollen das wieder erleben. Wir wissen aber auch, wo wir herkommen. Vor drei Jahren haben wir den Klassenerhalt gegen Ungarn erst im Penaltyschießen geschafft. Das haben wir nicht vergessen. [...] Wir sind dem Kampf um den Klassenerhalt immer noch näher als dem Viertelfinale.“