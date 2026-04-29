Die Eishockey-Cracks in Klagenfurt bejubeln

Am 9. Mai, 16:20 Uhr, empfängt Österreich Slowenien in der Heidi Horten-Arena in Klagenfurt. Es ist das letzte Vorbereitungsspiel vor der WM 2026 und die „Krone“ verlost unter seinen Lesern 2x2 VIP Tickets!
Am 15. Mai starten unsere rot-weiß roten Eishockey Cracks in das Abenteuer Weltmeisterschaft in der Schweiz. Im Zuge der Vorbereitung auf dieses wichtige Event testet am 9. Mai unsere ÖEHV-Auswahl den finalen WM-Kader gegen die starken Slowenien und holt sich den Feinschliff für die WM 2026. Schaffen es unsere Jungs dieses Mal die Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben wie 2025?
Erwartungen sind hoch
2025 schaffte man nicht nur zum vierten Mal in Folge den Klassenerhalt, man stand auch erstmals seit 31 Jahren wieder im Viertelfinale bei einer WM. Das macht im gesamten rotweißroten Lager Lust auf mehr. Head Coach Roger Bader will im Vorfeld die Erwartungen jedoch dämpfen: „Ich kann verstehen, wenn da und dort die Erwartungshaltung gestiegen ist. Auch wir haben es genossen im Viertelfinale zu stehen und wollen das wieder erleben. Wir wissen aber auch, wo wir herkommen. Vor drei Jahren haben wir den Klassenerhalt gegen Ungarn erst im Penaltyschießen geschafft. Das haben wir nicht vergessen. [...] Wir sind dem Kampf um den Klassenerhalt immer noch näher als dem Viertelfinale.“
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für das finale Vorbereitungsspiel am 9. Mai um 16:30 in der Heidi Horten Arena Klagenfurt 2x2 VIP Tickets. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 6.5, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Kärntner Letter“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.