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Kuriose Beute in Tirol

Einbruch: Polizei fahndet nach „Staubsauger-Bande“

Tirol
29.04.2026 13:03
Nicht einmal ein Staubsauger ist vor Einbrechern sicher (Symbolbild).
Nicht einmal ein Staubsauger ist vor Einbrechern sicher (Symbolbild).(Bild: Nordic Stock Studio – stock.adobe.com)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Unbekannte Einbrecher trieben in den vergangenen Tagen in einem Mehrparteienhaus in Innsbruck ihr Unwesen: Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zutritt zu einem Kellerabteil und plünderten dieses. Erbeutet wurde auch Kurioses – sogar einen Staubsauger ließen die Kriminellen mitgehen. Polizeiliche Ermittlungen laufen.

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Es gibt nichts, was es nicht gibt – und was nicht gestohlen oder bei einem Einbruch mitgenommen wird: Das beweist der aktuelle Fall in Innsbruck.

In den vergangenen Tagen hatten sich unbekannte Einbrecher in den Keller eines Mehrparteienhauses im Stadtteil Pradl geschlichen. Die Täter knackten daraufhin ein Vorhängeschloss und verschafften sich so Zutritt zu einem Kellerabteil. Leider nicht außergewöhnlich, in Zeiten wie diesen ...

Mountainbike, TV und ...
Etwas kurios ist der Coup aber dennoch. Denn die Täter hatten es offenbar nicht nur auf wertvollere Beute wie ein Mountainbike und einen Fernseher abgesehen. Sogar einen Staubsauger sackten die Kriminellen ein.

Coup blieb zunächst unbemerkt
Damit der Coup offenbar nicht sofort auffiel, verschlossen die Täter die Tür provisorisch mit einer Schraube. Der Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Eurobetrag. Die Polizei ermittelt.

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