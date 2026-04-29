Am Westbahnhof: Frau sticht mit Nagelschere zu

Schnittverletzungen im Gesicht

Beamte wurden gegen 15.30 Uhr zur U-Bahn-Station alarmiert, nachdem es dort zu einer hitzigen Streiterei zwischen drei Personen gekommen sein soll, die völlig eskalierte und schlussendlich zwei Verletzte forderte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bot sich ein blutiges Bild: Eine 39-jährige Frau und ein 38-jähriger Mann wurden mit Schnittverletzungen im Gesichts- bzw. Halsbereich angetroffen.