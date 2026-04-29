Chip-Pflicht für Haustiere – mit dubioser Ausnahme

Vier von hundert Katzen finden nach Hause

Für Jürgen Stadler von der Pfotenhilfe Lochen in Oberösterreich ist die Verordnung eine verpasste Chance. Laut der Pfotenhilfe finden nur vier von 100 entlaufenen Katzen wieder zu ihren Besitzern zurück. „Bei den meisten Katzen, die wir herrenlos aufnehmen, finden wir keinen Halter“, sagt Stadler. Ein Chip würde das drastisch ändern: „Mit Chip kann ich in fünf Minuten zur Telefonnummer des Halters kommen.“