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Furcht vor Ukraine

Siegesparade in Moskau ohne Panzer und Raketen

Außenpolitik
29.04.2026 13:58
Vergangenes Jahr rollten Panzer über den Roten Platz in Moskau, heuer sind sie nicht dabei.
Vergangenes Jahr rollten Panzer über den Roten Platz in Moskau, heuer sind sie nicht dabei.(Bild: AFP/STRINGER)
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Von krone.at

Bei der Militärparade zum Tag des Sieges in Moskau will das russische Regime alljährlich seine Stärke in Form von schwerem Kriegsgerät zeigen. Diesmal findet die Parade am 9. Mai aber ohne Panzer und Raketen statt – aus Furcht vor ukrainischen Drohnenangriffen.

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Die Vorführung von Militärtechnik entfalle wegen der „operativen Lage“, teilte das Verteidigungsministerium in der russischen Hauptstadt mit. „Vor dem Hintergrund der terroristischen Bedrohung werden natürlich Maßnahmen zur Minimierung der Gefahr getroffen“, erklärte Kremlsprecher Dmitri Peskow.

Tausende Soldaten zu Fuß
Stattdessen solle während der Fernsehübertragung der Parade der Einsatz russischer Soldaten aller Waffengattungen gezeigt werden – auch im Krieg gegen die Ukraine und in den Kommandoposten der Nuklearstreitkräfte. Es bleibe beim Vorbeimarsch Tausender Offiziersanwärter auf dem Roten Platz. Bei der Abwehr der Moskauer Invasion hat die ukrainische Armee in den vergangenen Monaten ihre Gegenangriffe mit Kampfdrohnen auf das russische Hinterland ausgeweitet.

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Demonstration von Moskaus Militärmacht
Russland feiert am 9. Mai traditionell den Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg 1945. Die Militärparade vor Präsident Wladimir Putin auf dem Roten Platz diente auch dazu, mit Interkontinentalraketen und modernen Panzern die Macht Russlands zu demonstrieren. Allerdings schwankte der Umfang der gezeigten Militärtechnik auch in früheren Jahren. Zuletzt war 2007 keine Technik vorgeführt worden.

Eine weitere Gedenkaktion ist das sogenannte Unsterbliche Regiment, bei dem Russen und Russinnen Porträts von Verwandten tragen, die im Krieg getötet wurden. Die Aktion soll in diesem Jahr regional je nach Sicherheitslage als realer Marsch oder online stattfinden.

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