Real: Trainer-Hammer und Rückkehr nach 13 Jahren?

Bahnt sich bei Real Madrid ein Trainer-Hammer an? Nach einer wohl titellosen Saison steht Álvaro Arbeloa vor dem Aus und ein alter Bekannter rückt in den Fokus.
Nach nur einem halben Jahr dürfte die Zeit von Arbeloa bei den Königlichen im Sommer enden. Sportlich blieb der erhoffte Aufschwung aus, Real droht eine Saison ohne Titel. In der Champions League war gegen Bayern im Viertelfinale Schluss, in LaLiga liegt man deutlich hinter dem FC Barcelona.
Seit Monaten kursieren prominente Trainernamen: Didier Deschamps, Lionel Scaloni oder auch Jürgen Klopp wurden gehandelt. Doch nun scheint sich eine klare Tendenz abzuzeichnen.
Mourinho Favorit von Pérez
Laut „The Athletic“ gilt José Mourinho als Wunschlösung von Präsident Florentino Pérez. Der Portugiese hatte Real bereits von 2010 bis 2013 trainiert und dabei unter anderem die Meisterschaft mit 100 Punkten geholt. Der „Special One“ soll zudem einer Rückkehr offen gegenüberstehen.
Ausstiegsklausel bei Benfica
Innerhalb des Vereins gibt es allerdings noch keine vollständige Zustimmung für Mourinho. Die Entscheidung soll dennoch zeitnah fallen.
Aktuell steht Mourinho bei Benfica unter Vertrag, könnte den Klub aber dank einer Ausstiegsklausel verlassen.
Eine Rückkehr nach Madrid wäre sein zweites Engagement und ein weiterer spektakulärer Trainer-Coup der Königlichen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.