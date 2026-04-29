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Real: Trainer-Hammer und Rückkehr nach 13 Jahren?

Fußball International
29.04.2026 13:00
Real-Präsident Florentino Pérez ist auf der Suche nach einem neuen Trainer.
Real-Präsident Florentino Pérez ist auf der Suche nach einem neuen Trainer.(Bild: AP/Manu Fernandez)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bahnt sich bei Real Madrid ein Trainer-Hammer an? Nach einer wohl titellosen Saison steht Álvaro Arbeloa vor dem Aus und ein alter Bekannter rückt in den Fokus.

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Nach nur einem halben Jahr dürfte die Zeit von Arbeloa bei den Königlichen im Sommer enden. Sportlich blieb der erhoffte Aufschwung aus, Real droht eine Saison ohne Titel. In der Champions League war gegen Bayern im Viertelfinale Schluss, in LaLiga liegt man deutlich hinter dem FC Barcelona.

Seit Monaten kursieren prominente Trainernamen: Didier Deschamps, Lionel Scaloni oder auch Jürgen Klopp wurden gehandelt. Doch nun scheint sich eine klare Tendenz abzuzeichnen.

Mourinho Favorit von Pérez
Laut „The Athletic“ gilt José Mourinho als Wunschlösung von Präsident Florentino Pérez. Der Portugiese hatte Real bereits von 2010 bis 2013 trainiert und dabei unter anderem die Meisterschaft mit 100 Punkten geholt. Der „Special One“ soll zudem einer Rückkehr offen gegenüberstehen.

José Mourinho könnte zu Real zurückkehren.
José Mourinho könnte zu Real zurückkehren.(Bild: EPA/FILIPE AMORIM)

Ausstiegsklausel bei Benfica
Innerhalb des Vereins gibt es allerdings noch keine vollständige Zustimmung für Mourinho. Die Entscheidung soll dennoch zeitnah fallen.

Aktuell steht Mourinho bei Benfica unter Vertrag, könnte den Klub aber dank einer Ausstiegsklausel verlassen. 

Eine Rückkehr nach Madrid wäre sein zweites Engagement und ein weiterer spektakulärer Trainer-Coup der Königlichen.

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