Moderne Therapien: Tumor ganz gezielt angreifen

Remission oder Heilung

In der Hämatologie und Onkologie wird zwischen Heilung und langfristiger Remission unterschieden. „Von Heilung spricht man, wenn der Krebs vollständig verschwunden ist und nicht mehr zurückkehrt“, erläutert Univ.-Prof. Dr. Nina Worel, Transfusionsmedizin und Zelltherapie, MedUni Wien. „Eine langfristige Remission bedeutet hingegen, dass keine Tumorzeichen mehr nachweisbar sind, theoretisch aber noch ein Restrisiko besteht. Für viele Betroffene fühlt sich eine lang anhaltende Remission dennoch wie eine Heilung an, besonders, wenn sie über Jahre stabil bleibt.“