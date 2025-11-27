Krebs: Nebenwirkungen der Schmerztherapie im Griff

Verstopfung gilt als massives Problem

„Diese tritt bei bis zu 95% der mit Opioiden behandelten Krebspatienten auf und zählt zu den belastendsten Nebenwirkungen der Tumorschmerztherapie. Sie kann so stark auftreten, dass der Austausch des Arzneimittels durch ein anderes aus derselben Wirkstoffgruppe oder mit ähnlicher Wirkung und/ oder die Änderung der Verabreichungsart erforderlich ist. Nicht absetzen!“, so die Expertin ausdrücklich. Es gilt zu verhindern, dass es zu verminderter Schmerzbehandlung kommt.