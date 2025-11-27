Krebs: Nebenwirkungen der Schmerztherapie im Griff

Starke Schmerzmittel wie Opioide sind wichtiger Bestandteil der Behandlung von Schmerzen bei Krebspatienten. Opioide beeinflussen jedoch eine Vielzahl von Organsystemen und eine große Anzahl von Körperfunktionen. Auch deshalb erfordern sie ein gezieltes Management durch den Arzt.
Schmerzmittel wie Opioide sind aus der Behandlung von Krebspatienten heute nicht mehr wegzudenken. Sie kommen sowohl bei akuten tumorbedingten Schmerzen als auch in der palliativen Situation zum Einsatz und tragen wesentlich zum Erhalt der Lebensqualität bei.
Ausreichende Schmerzstillung wichtig
„Während bei nicht tumorbedingten chronischen Schmerzen ihre Langzeitanwendung umstritten ist, gilt ihr Nutzen bei jenen, die durch den Krebs auftreten, als gut belegt“, erklärt Schmerztherapeutin Univ.-Prof. Dr. Sabine Sator, MedUni Wien, im Fachmagazin „Ärzte Krone“. „In der Onkologie steht die ausreichende Schmerzstillung (Analgesie) im Vordergrund. Dennoch sollten auch hier Nebenwirkungen sorgfältig beobachtet und frühzeitig behandelt werden.“
Die häufigsten Begleiterscheinungen stellen Verstopfung und Übelkeit dar. Diese können oft schwer behandelbar sein, insbesondere Verstopfung. Opioide verlangsamen die Darmbewegung, weil sie an bestimmte Rezeptoren im Magen-Darm-Trakt binden. Dadurch kommt es fast immer zu Verstopfung, unabhängig davon, wie lange das Schmerzmittel eingenommen wird.
Verstopfung gilt als massives Problem
„Diese tritt bei bis zu 95% der mit Opioiden behandelten Krebspatienten auf und zählt zu den belastendsten Nebenwirkungen der Tumorschmerztherapie. Sie kann so stark auftreten, dass der Austausch des Arzneimittels durch ein anderes aus derselben Wirkstoffgruppe oder mit ähnlicher Wirkung und/ oder die Änderung der Verabreichungsart erforderlich ist. Nicht absetzen!“, so die Expertin ausdrücklich. Es gilt zu verhindern, dass es zu verminderter Schmerzbehandlung kommt.
Im Gegensatz zu vielen anderen Opioid-Nebenwirkungen entwickelt sich bei der Verstopfung keine Gewöhnung seitens des Körpers. Sie muss daher während der gesamten Behandlungsdauer überwacht werden. Bewegung und ausreichende Flüssigkeitszufuhr können zusätzlich helfen, sind aber oft allein nicht ausreichend.
Abführmittel notwendig
Prof. Sator: „Prinzipiell ist anzuraten, mit Beginn einer Opioidtherapie ein Abführmittel als Begleitmedikation zu verschreiben. Denn Verstopfung sollte man nie auf die leichte Schulter nehmen: Wird sie chronisch, kann das zu Hämorrhoiden, Schmerzen und Brennen im Rektum, Ileus (Darmverschluss), sogar zu Rissen in der Darmwand und schlimmstenfalls zum Tod führen.“
Übelkeit und Erbrechen treten ebenso auf, besonders häufig in der Anfangsphase der Opioidtherapie. Hier werden bestimmte Medikamente oder Kombinationen davon verabreicht, welche diese unangenehmen Begleiterscheinungen hemmen.
