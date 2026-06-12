Rumer Willis erhält Hauptsorgerecht für Tochter

Außerdem wurden Willis und Thomas dazu verpflichtet, an einer Co-Parenting-Beratung teilzunehmen und über eine spezielle Co-Parenting-App miteinander zu kommunizieren.

Willis machte Ex schwere Vorwürfe

Zuvor hatte Rumer Willis ihren Ex beschuldigt, seit ihrer Trennung ein „anhaltendes Muster“ von „extremem emotionalem Missbrauch“ gezeigt zu haben. Dies sei ihrer Aussage nach „oft vor dem gemeinsamen minderjährigen Kind oder während sie mit ihm im Auto eingeschlossen waren“ geschehen.