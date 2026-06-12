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Nach Streit mit Ex

Rumer Willis erhält Hauptsorgerecht für Tochter

Society International
12.06.2026 11:48
Rumer Willis hat im Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex einen Sieg errungen.
Rumer Willis hat im Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex einen Sieg errungen.(Bild: APA/AFP/Michael Tran)
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Von krone.at

Rumer Willis darf im Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex-Freund Derek Richard aufatmen. Denn die Tochter von Bruce Willis und Demi Moore bekam nun vom Richter das Hauptsorgerecht für ihre Tochter Louetta zugesprochen.

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Die 37-Jährige befand sich mit Thomas, von dem sie sich im August 2024 nach zwei Jahren Beziehung getrennt hatte, in einem Rechtsstreit über die Betreuungsregelungen für ihre gemeinsame Tochter Louetta. Nun hat ein Richter Rumer laut „TMZ“ das primäre Sorgerecht zugesprochen.

Besuche nur unter Aufsicht
Wie die Promi-Seite weiter berichtete, habe das ehemalige Paar nach Zustimmung zu einer Sorgerechtsbegutachtung das gemeinsame rechtliche Sorgerecht für Louetta erhalten. Der Richter legte außerdem einen Besuchsplan für den Musiker fest. Er darf Louetta jedes zweite Wochenende sehen, zunächst unter Aufsicht eines Kindermädchens. Später werden ihm unbeaufsichtigte Übernachtungsbesuche gestattet.

Rumer Willis freut sich über die Entscheidung des Richters. Sie bekommt das Hauptsorgerecht für ...
Rumer Willis freut sich über die Entscheidung des Richters. Sie bekommt das Hauptsorgerecht für ihre Tochter Louetta zugesprochen.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Jon Kopaloff)

Außerdem wurden Willis und Thomas dazu verpflichtet, an einer Co-Parenting-Beratung teilzunehmen und über eine spezielle Co-Parenting-App miteinander zu kommunizieren.

Willis machte Ex schwere Vorwürfe
Zuvor hatte Rumer Willis ihren Ex beschuldigt, seit ihrer Trennung ein „anhaltendes Muster“ von „extremem emotionalem Missbrauch“ gezeigt zu haben. Dies sei ihrer Aussage nach „oft vor dem gemeinsamen minderjährigen Kind oder während sie mit ihm im Auto eingeschlossen waren“ geschehen.

Die Promi-Tochter gab ebenfalls an, ihr Ex-Partner habe durch „anhaltende kontrollierende Verhaltensweisen mittels langwieriger, sich im Kreis drehender verbaler Angriffe, die er nicht beenden könne oder wolle“, Druck auf sie ausgeübt.

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Spannungen zwischen Moore und Rumer?
Aus den Gerichtsunterlagen ging ebenfalls hervor, dass Thomas vor allem Demi Moore schwere Vorwürfe macht. Demnach habe es Spannungen zwischen seiner ehemaligen Partnerin und deren Mutter Demi Moore gegeben, die sich „dominant“ ihrer Tochter gegenüber verhalten habe. Zudem habe die Hollywood-Schauspielerin gedroht, ihn zu „vernichten“.

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