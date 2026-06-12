ORF-Chef Clemens Pig: Tiroler erklimmt Küniglberg

Vorzeitige Vertragsbeendigung für Kandidatur

In den zehn Jahren unter seiner Führung landete die APA durchgehend in der Gewinnzone und steigerte ihren Umsatz. Zudem wurde die Digitalisierung des Unternehmens vorangetrieben und die internationale Zusammenarbeit ausgebaut. Die APA ist inzwischen größter Aktionär der Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Pig wurde Ende 2024 für weitere 5 Jahre als Vorsitzender der APA-Geschäftsführung bestätigt, er beendete seinen Vertrag im Mai 2026 aber vorzeitig, um für das Amt des ORF-Generaldirektors zu kandidieren. Das erklärte er damit, sich nicht aus einem aufrechten Dienstverhältnis bewerben zu wollen, um nicht zuletzt auch die Integrität der APA zu wahren und sein Engagement für die Stelle zu belegen.