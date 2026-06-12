Auftakt-Horror! Der erste Unglücksrabe dieser WM

Niedergeschlagen schlich der Pechvogel vom Feld und musste anschließend aus dem Kabinentrakt zuschauen, wie seine Mannschaft eine weitere Rote Karte und noch einen Gegentreffer kassierte. Auch im zweiten Gruppenspiel gegen Tschechien wird er nur als Zuseher fungieren dürfen. Falls die FIFA streng agiert, könnte er auch noch für die dritte Gruppenpartie gegen Südkorea gesperrt werden – und das WM-Abenteuer damit endgültig zum Horror-Ausflug werden.