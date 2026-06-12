Zukunft von ÖFB-Teamspieler Gregoritsch geklärt

Die „Krone“ hat zuletzt schon berichtet, dass Michael Gregoritsch wohl beim FC Augsburg bleiben wird, jetzt haben die Deutschen für Klarheit gesorgt. Am Freitag hat der Bundesliga-Verein verkündet: „Gregerl bleibt!“ Damit kann der Stürmer mit freien Kopf in die WM starten.
Es ist eine Nachricht, die vielen Augsburg-Fans große Freude bereitet. Immerhin hat Gregoritsch nicht nur durch seine starken fußballerischen Auftritte, sondern auch durch seine herzliche Art die Herzen der Augsburger im Sturm erobert. Auch deshalb stand bald schon fest, dass der von Bröndby ausgeliehene ÖFB-Legionär fix verpflichtet werden soll.
Freude in Augsburg
„Gregerl bleibt“, verkündeten die Schwaben auf Instagram. Man hat die Kaufoption gezogen und den ÖFB-Kicker bis 2027 mit der Option auf ein weiteres Jahr gebunden. „Schön, dass Du bei uns bleibst“, freut man sich in Augsburg.
„Ich fühle mich beim FC Augsburg sehr wohl. Ich spüre großes Vertrauen, kenne das Umfeld bestens“, freut sich der Routinier selbst. Wichtig auf für das ÖFB-Team! Denn Gregortisch kann nun befreit in die WM starten.
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