Zukunft von ÖFB-Teamspieler Gregoritsch geklärt

Es ist eine Nachricht, die vielen Augsburg-Fans große Freude bereitet. Immerhin hat Gregoritsch nicht nur durch seine starken fußballerischen Auftritte, sondern auch durch seine herzliche Art die Herzen der Augsburger im Sturm erobert. Auch deshalb stand bald schon fest, dass der von Bröndby ausgeliehene ÖFB-Legionär fix verpflichtet werden soll.