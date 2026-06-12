Aus für ÖTV-Ass Grabher nach doppelter Führung

Ähnlich lief es im zweiten Durchgang. Grabher führte bald mit 4:1, verlor dann aber erneut die Kontrolle über die Partie. Bronzetti kam heran, kämpfte sich ins zweite Tiebreak. Auch der ging mit 6:4 an die Italienerin, das ÖTV-Ass musste sich nach 2:24 Stunden Spielzeit mit 6:7(6), 6:7(4) aus dem Turnier verabschieden.