Aus für ÖTV-Ass Grabher nach doppelter Führung

Es war eine Achterbahnfahrt, die Julia Grabher beim WTA-Turnier in Modena erlebte. Zwei Sätze, in denen sie komfortabel geführt hatte, musste sie doch noch abgeben. Und damit nach einem Marathon-Match nach fast zweieinhalb Stunden als Verliererin vom Platz.
Für ÖTV-Ass Julia Grabher (WTA-Nr. 116) kam im Achtelfinale des WTA-125-Challengers im italienischen Modena das Aus. Nachdem die Dornbirnerin in ihrem Auftaktspiel die Spanierin Andrea Lazaro Garcia (WTA-Nr. 153) in Runde eins souverän mit 6:4 und 6:2 besiegt hatte, ging es für Grabher in ihrem gestrigen Achtelfinalspiel auf und ab.
Gegen die Lokalmatadorin Lucia Bronzetti (WTA-Nr. 147) startete die 29-Jährige perfekt, ging schnell mit Doppelbreak 3:0 in Führung. Wenig später stand es 4:2, dann 5:3. Dennoch konnte Grabher den Sack nicht zumachen. Der Satz ging ins Tiebreak, den musste die Vorarlbergerin mit 6:8 abgeben.
Ähnlich lief es im zweiten Durchgang. Grabher führte bald mit 4:1, verlor dann aber erneut die Kontrolle über die Partie. Bronzetti kam heran, kämpfte sich ins zweite Tiebreak. Auch der ging mit 6:4 an die Italienerin, das ÖTV-Ass musste sich nach 2:24 Stunden Spielzeit mit 6:7(6), 6:7(4) aus dem Turnier verabschieden.
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