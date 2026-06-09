Strobl, die ORF-Kronzeugin und ein Firmen-Mercedes

Im Zuge der Handy-Beschlagnahme wurde jene Mitarbeiterin, die Ex-ORF-General Roland Weißmann mit seinen Chats zu Fall brachte, in einem interessanten Fahrzeug angehalten: Der Mercedes ist auf eine Firma zugelassen, für die das Privatunternehmen von ORF-Manager Pius Strobl tätig ist.
Zahlreiche Compliance-Meldungen sind durch ORF-Stiftungsratsmitglieder gegen Top-Manager Pius Strobl eingegangen, die am Montag zu seiner Freistellung geführt haben – ausgesprochen von Generaldirektorin Ingrid Thurnher. Über die konkreten Vorwürfe der Stiftungsratsmitglieder, von denen gewiss einige offene Rechnungen mit Strobl haben, hält man sich intern bedeckt. Sie dürften mannigfaltig sein.
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