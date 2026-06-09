Strobl, die ORF-Kronzeugin und ein Firmen-Mercedes

Zahlreiche Compliance-Meldungen sind durch ORF-Stiftungsratsmitglieder gegen Top-Manager Pius Strobl eingegangen, die am Montag zu seiner Freistellung geführt haben – ausgesprochen von Generaldirektorin Ingrid Thurnher. Über die konkreten Vorwürfe der Stiftungsratsmitglieder, von denen gewiss einige offene Rechnungen mit Strobl haben, hält man sich intern bedeckt. Sie dürften mannigfaltig sein.