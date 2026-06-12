Stundenlanges Warten nach Massenkarambolage auf A1

Zögern bei Rettungsgasse

Die genaue Ursache des ersten Zusammenstoßes, der die Karambolage auslöste, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Personen, die lange im Stau standen, berichten, dass die Rettungsgasse nur zögerlich und langsam gebildet wurde. Eine solche freie Gasse müsste aber laut Polizei schon bei leicht stockendem Verkehr gebildet werden. Die Einsatzkräfte appellieren, sich daranzuhalten, – im Ernstfall rettet die Gasse viele Leben.