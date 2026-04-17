Nasenpflaster gegen Schnarchen – hilft das?

Was ist bei Schnarchen wirksamer als Nasenpflaster?

Effektiver sind oft Verhaltens- und Lagerungsmaßnahmen. „Dazu gehört zum Beispiel, nicht auf dem Rücken zu schlafen, sondern seitlich mithilfe spezieller Polster oder Westen“, so OÄ Dr. Bender. Hier kommen sogenannte Rückenlageverhinderungswesten oder Rucksäcke mit Polstern ins Spiel, die verhindern, dass sich der Schlafende auf den Rücken dreht. Etwas moderner sind Gurte mit Vibrationssensoren, die vibrieren, sobald man auf dem Rücken zu liegen kommt und dadurch einen Wechsel der Schlafposition hervorrufen.